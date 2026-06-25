Названы регионы-лидеры по росту цен на заправках

В этих 15-ти регионах бензин подорожал сильнее всего.

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За неделю, с 16 по 22 июня, автомобильное топливо подорожало в 78 регионах России. Об этом сообщил Росстат по итогам масштабного мониторинга цен на заправках по стране.

Сильнее всего в процентном соотношении подорожала горючка в Дагестане – на 16,5%. На втором месте по росту стоимости идёт Чеченская Республика с показателем 15,2%. Замыкает тройку лидеров с самым большим ростом цен на бензин Кабардино-Балкария, где ценник на заправках вырос на 12%.

Топ-15 регионов с самым подорожавшим бензином с 16 по 22 июня:

Республика Дагестан: +16,44% (с 74,72 до 87,00 рублей) Чеченская Республика: +15,16% (с 74,81 до 86,15 рублей) Кабардино-Балкарская Республика: +12,05% (с 73,21 до 82,03 рублей) Республика Калмыкия: +11,10% (с 74,31 до 82,56 рублей) Самарская область: +9,16% (с 70,10 до 76,52 рублей) Тюменская область: +7,79% (с 68,80 до 74,16 рублей) Кировская область: +7,61% (с 66,51 до 71,57 рублей) Московская область: +6,59% (с 69,04 до 73,59 рублей) Саратовская область: +6,57% (с 66,78 до 71,17 рублей) Чувашская Республика: +6,44% (с 68,75 до 73,18 рублей) Республика Марий Эл: +6,19% (с 70,47 до 74,83 рублей) Рязанская область: +5,90% (с 67,47 до 71,45 рублей) Владимирская область: +5,38% (с 69,28 до 73,01 рублей) Воронежская область: +4,57% (с 72,89 до 76,22 рублей) Курская область: +3,59% (с 69,05 до 71,53 рублей)

В Москве бензин за неделю подорожал на 1,9% — с 70,99 до 72,34 рублей. В Санкт-Петербурге ценник литра топлива выросла с 70,17 до 70,33 рубля, то есть на 0,23%.

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