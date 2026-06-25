Changan везёт в Россию кроссовер с итальянским дизайном

Гибридный кроссовер Deepal S07 выходит на российский рынок.

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Компания Changan Automobile объявила о скором начале продаж в России гибридного кроссовера Deepal S07. Модель уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), необходимое для выхода на рынок.

Новинка представляет собой последовательный гибрид. Подробностей по мощности пока нет, но известно, что силовая установка обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7,7 секунды. Общий запас хода достигает 992 километров, из которых до 174 км можно проехать исключительно на электротяге. Батарея ёмкостью 31,73 кВт·ч поддерживает быструю зарядку с 30% до 80% всего за полчаса.

Особо стоит отметить дизайн Deepal S07, разработанный в европейском центре Changan в Турине. Итальянская стилистика прослеживается в чистых линиях, спортивной осанке и скрытых дверных ручках. Широкая задняя оптика, растянутая на всю ширину кузова, и подсвеченный логотип делают облик автомобиля узнаваемым.

В интерьере преобладают панорамная крыша площадью 1,9 кв. м и поворотный 15,6-дюймовый дисплей Sunflower. Аудиосистема Sony с 14 динамиками общей мощностью 350 Вт создаёт премиальную звуковую атмосферу.

Кроссовер адаптирован для российских условий: он получил расширенный зимний пакет с подогревом всех сидений и руля, а кузов имеет антикоррозийную оцинковку. Гарантия на двигатель составляет 5 лет или 150 000 км, на батарею — 8 лет или 160 000 км.

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Информация о комплектациях и ценах на Deepal S07 в России будет объявлена дополнительно.

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