Lada Iskra получила новую версию и стала доступнее на 112 тысяч рублей

Раскрыты подробности о новой версии Lada Iskra SW.

© АВТОВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ объявил о расширении линейки комплектаций модели Lada Iskra, поступившей в продажу в июле 2025 года. Теперь приобрести «Искру» со 106-сильным мотором можно не только с автоматической коробкой передач.

До сих пор «механикой» оснащалась лишь Lada Iskra SW c 1,6-литровым двигателем на 90 л. с. Теперь она доступна и в более мощном варианте, причём с шестью ступенями, а не пятью, как в 90-сильной конфигурации. Такая КПП предлагается в новой комплектации «Драйв».

Благодаря новой коробке передач время разгона с 0 до 100 км/ч сократилось с 13,9 до 12,7 секунды. Максимальная скорость выросла со 166 до 174 км/ч. Расход топлива, правда, заметно подрос — с 7,2 до 7,8 л на 100 км.

© АВТОВАЗ

Как отметили на заводе в Тольятти, новая версия позиционируется как более практичная и драйверская. Механическая коробка передач обеспечивает лучший контроль тяги при движении в сложных дорожных условиях и с высокими нагрузками, что особенно актуально для универсала.

В оснащение «Драйв» включены кондиционер, две подушки безопасности, обогрев передних сидений, зеркал и форсунок омывателя, круиз-контроль, датчик дождя, современная мультимедийная система LADA EnjoY Evo, а также телематическая система LADA Connect Start.

Стоимость универсала Lada Iskra с механической коробкой передач — от 1 565 000 рублей. Это на 112 тысяч дешевле версии с «автоматом». Рассчитать, во сколько обойдётся покупка этой машины в автокредит, можно с помощью калькулятора нашего партнера.

Хорошо забытое: обзор и тест-драйв новой Lada Iskra