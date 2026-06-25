Водителей предупредили о мошеннической схеме с заправкой авто

Поиск АЗС может обернуться взломом смартфона.

© Игорь Евдокимов/Коммерсантъ

Мошенники придумали способ обмана автомобилистов на фоне дефицита топлива. Под видом приложения для поиска бензина на заправках мошенники распространяют шпионское ПО для Android, сообщили в «Лаборатории Касперского».

Через сайт, который выглядит как полезный сервис «Карта наличия бензина» или «Мониторинг АЗС», злоумышленники предлагают пользователю скачать APK-файл — будто бы для получения полной информации о наличии топлива на ближайших заправках.

На самом деле под видом полезного приложения скрывается вредоносная программа для кражи данных. Сразу после установки она просит доступ к геолокации и файлам пользователя. Соглашаясь, пользователь открывает доступ к личным документам, данным карт, фотографиям и видеозаписям, хранящимся на смартфоне.

«С середины июня подобные APK-файлы пытались скачать более тысячи пользователей — и это только по данным решений компании», — рассказали в «Лаборатории Касперского».

Специалисты настоятельно рекомендуют загружать приложения только из официальных источников, таких как RuStore или Google Play, и предупреждают, что установка приложений со сторонних ресурсов сопряжена с повышенными рисками безопасности.

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