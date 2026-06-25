Водителей предупредили о мошеннической схеме с заправкой авто

Водителей предупредили о схеме мошенничества с заправкой авто
Поиск АЗС может обернуться взломом смартфона.
Мошенники придумали способ обмана автомобилистов на фоне дефицита топлива. Под видом приложения для поиска бензина на заправках мошенники распространяют шпионское ПО для Android, сообщили в «Лаборатории Касперского».
Через сайт, который выглядит как полезный сервис «Карта наличия бензина» или «Мониторинг АЗС», злоумышленники предлагают пользователю скачать APK-файл — будто бы для получения полной информации о наличии топлива на ближайших заправках.
На самом деле под видом полезного приложения скрывается вредоносная программа для кражи данных. Сразу после установки она просит доступ к геолокации и файлам пользователя. Соглашаясь, пользователь открывает доступ к личным документам, данным карт, фотографиям и видеозаписям, хранящимся на смартфоне.
«С середины июня подобные APK-файлы пытались скачать более тысячи пользователей — и это только по данным решений компании», — рассказали в «Лаборатории Касперского».
Специалисты настоятельно рекомендуют загружать приложения только из официальных источников, таких как RuStore или Google Play, и предупреждают, что установка приложений со сторонних ресурсов сопряжена с повышенными рисками безопасности.
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