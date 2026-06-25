АвтоВАЗ может выпустить автомобили под названиями «Онегин» и «Поэма»
В Тольятти придумали новые названия для своей модельной линейки.
Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ значительно расширит пул названий для своих будущих моделей. В списке запатентованных наименований могут появиться сразу семь товарных знаков, следует из открытой электронной базы Роспатента.
Представители тольяттинского автогиганта подали в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) заявки на регистрацию следующих названий:
- Arteus;
- Bagira;
- Elegia;
- Onegin;
- Poema;
- Tenor;
- Tezis.
Все названия планируется зарегистрировать по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, под который подпадают автомобили и запчасти.
Однако регистрация этих названий в Роспатенте не гарантирует их скорого появления в модельной гамме Lada. Автопроизводители часто патентуют имена «про запас», чтобы закрепить за собой права и не дать использовать их конкурентам. Многие из зарегистрированных ранее названий АвтоВАЗа так и не дошли до применения.
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