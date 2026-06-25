Стартовало серийное производство второго автомобиля Jeland

На конвейере бывшего завода General Motors встал кроссовер Jeland J7.

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На мощностях завода холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге стартовало серийное производство среднеразмерного кроссовера Jeland J7. Это вторая модель нового российского бренда, под которым выпускают локализованные версии китайских автомобилей Exeed.

Сборка налажена по полному циклу (CKD) — со сваркой, окраской и сборкой кузовов. Этому способствует полное техническое переоснащение, которое было проведено после перехода бывшего завода General Motors в собственность «АГР».

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Кроссовер Jeland J7 отличается классическим внедорожным дизайном, просторным салоном и богатой комплектацией, включающей полностью светодиодную оптику с шахматным рисунком и 18-дюймовые литые диски. На старте производства автомобиль будет доступен в двух вариантах технического оснащения:

Переднеприводный: оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л. с.

Полноприводный: с тем же мотором, но форсированным до 186 л. с.

Обе модификации агрегатируются с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Уже в базовой версии Jeland J7 комплектуется полным зимним пакетом: обогрев сидений первого и второго рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Также в штатную комплектацию включены медиасистема с 13,2-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль и комплекс современных систем безопасности, включая круговой обзор.

Кроссовер адаптирован к особенностям российского климата. Днище и скрытые полости кузова проходят обработку воском, а также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту. Такой комплекс мер повышает устойчивость автомобиля к воздействию влаги, реагентов, перепадов температур и других внешних факторов.

О дате запуска продаж Jeland J7 будет объявлено отдельно. Первая модель бренда — кроссовер J6 — вышла на отечественный рынок 11 июня.

Стоимость J7 составит от 2 849 000 рублей. Хотите стать одним из первых владельцев новинки? Оцените свои финансовые возможности прямо сейчас с помощью калькулятора нашего партнера.

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