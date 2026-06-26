Где в России живут самые безаварийные водители? Топ-15 регионов
Раскрыт рейтинг регионов с безаварийными водителями.
Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг регионов по количеству безаварийных водителей. Со списком ознакомился «Рамблер/авто».
В рамках системы автострахования водители, не попадающие в ДТП, получают скидку в 5% на оформление полиса ОСАГО за каждый год безаварийной езды. Максимальная скидка достигает 50% за 10 лет без аварий. Чем больше водителей в регионе с максимальной скидкой, тем, следовательно, ниже уровень ДТП на местных дорогах.
Наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, зафиксирована в Москве — 52,8%. На втором месте находится Санкт-Петербург с показателем 51,3%. Также высокие доли таких водителей отмечены в Пермском крае (49,9%), Московской области (49,6%) и Рязанской области (49,5%).
Топ-15 регионов России с самой высокой долей безаварийных водителей
- Москва — 52,8%;
- Санкт-Петербург — 51,3%;
- Пермский край — 49,9%;
- Московская область — 49,6%;
- Рязанская область — 49,5%;
- Ленинградская область — 48,8%;
- Псковская область — 47,9%;
- Новосибирская область — 47,7%;
- Новгородская область — 47,4%;
- Вологодская область — 47,3%;
- Тюменская область — 47,3%;
- Томская область — 47,3%;
- Республика Карелия — 47,2%;
- Кемеровская область — 47,1%;
- Свердловская область — 46,9%.
В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составила 42,9%, что на 6% выше, чем в прошлом году.
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