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Где в России живут самые безаварийные водители? Топ-15 регионов

Иван Беликов

Раскрыт рейтинг регионов с безаварийными водителями.

Где в России живут самые безаварийные водители? Топ-15 регионов
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг регионов по количеству безаварийных водителей. Со списком ознакомился «Рамблер/авто».

В рамках системы автострахования водители, не попадающие в ДТП, получают скидку в 5% на оформление полиса ОСАГО за каждый год безаварийной езды. Максимальная скидка достигает 50% за 10 лет без аварий. Чем больше водителей в регионе с максимальной скидкой, тем, следовательно, ниже уровень ДТП на местных дорогах.

Наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, зафиксирована в Москве — 52,8%. На втором месте находится Санкт-Петербург с показателем 51,3%. Также высокие доли таких водителей отмечены в Пермском крае (49,9%), Московской области (49,6%) и Рязанской области (49,5%).

Топ-15 регионов России с самой высокой долей безаварийных водителей

  1. Москва — 52,8%;
  2. Санкт-Петербург — 51,3%;
  3. Пермский край — 49,9%;
  4. Московская область — 49,6%;
  5. Рязанская область — 49,5%;
  6. Ленинградская область — 48,8%;
  7. Псковская область — 47,9%;
  8. Новосибирская область — 47,7%;
  9. Новгородская область — 47,4%;
  10. Вологодская область — 47,3%;
  11. Тюменская область — 47,3%;
  12. Томская область — 47,3%;
  13. Республика Карелия — 47,2%;
  14. Кемеровская область — 47,1%;
  15. Свердловская область — 46,9%.

В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составила 42,9%, что на 6% выше, чем в прошлом году.

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