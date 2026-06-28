Рекордный рост цен на бензин, запрет правого руля и антикризисная Lada Iskra — главное за неделю

Ситуация с автомобильным топливом в стране дошла до президента России Владимира Путина, власти на законодательном уровне одобрили выпуск нового бензина, Госдума отреагировала на разговоры о запрете праворульных авто, в Санкт-Петербурге прекратили выпуск автомобилей Solaris, а АвтоВАЗ представил новую версию Lada Iskra — эти и другие события недели в дайджесте главных новостей от «Рамблер/авто».

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Рост цен на бензин в России ускорился втрое: побит рекорд 2018 года

Главная новостная повестка прошедшей недели – это, безусловно, ситуация на российском топливном рынке. По данным «Росстата», средняя стоимость бензина на заправках по стране за семь дней выросла на 3%. Это рекорд не просто 2026 года, но и самый высокий показатель как минимум за последние восемь лет. Подробная статистика – тут.

Между тем, правительство оценило запасы бензина и дизеля в регионах на фоне ограничений на продажу. А источники «Ведомостей» рассказали, когда на заправках может появиться топливо с повышенным содержанием серы.

Бензин по лимиту: где ввели ограничения, какие цены и что делать автомобилисту

Ferrari нашла и наказала виновного в провале электромобиля Luce

После провальной премьеры электромобиля Luce, обрушившей акции компании на 8%, руководство Ferrari нашло «крайнего» и провело экстренную рокировку в топ-менеджменте. Уволен директор по маркетингу Энрико Галлиере, работавший на этой должности 16 лет. Почему виновным выставили именно его? Читайте – в материале.

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Власти оценили вероятность запрета праворульных машин

К 2028 году российское правительство изучит вопрос безопасности использования праворульных автомобилей на дорогах страны. Значит ли это, что «праворульки» могут запретить? С официальной позицией властей выступил зампред транспортного комитета Госдумы Юрий Григорьев.

Путину доложили о непростой ситуации с топливом в стране

Правительство РФ принимает меры по увеличению поставок топлива и стабилизации цен на заправках. О том, как обстоит ситуация, вице-премьер Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину на совещании 23 июня. В Кремле ещё до этого совещания отреагировали на обстановку в Крыму, где свободная продажа бензина и дизеля временно приостановлена.

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Lada Iskra получила новую версию и подешевела на 112 тысяч рублей

В семействе автомобилей Lada Iskra появится новая версия под названием «Драйв», которая будет комплектоваться старшим мотором, но иметь важный нюанс. Причём такая модификация будет на 112 тысяч рублей дешевле актуальной. В чём её главная особенность? Рассказываем в обзоре новинки.

В России появится новый вид бензина: что будут заливать в бак на АЗС

Очередные новости про автомобильное топливо. В России узаконили новую технологию производства, разрешив смешивать низкооктановый бензин с высококачественными присадками для получения топлива. Зачем? И как власти собираются мотивировать производителей к выпуску качественной горючки? Ответы – в нашей заметке.

Ещё один немецкий концерн задумался о крайних мерах на фоне кризиса

На фоне падения прибыли и ослабления спроса на свои автомобили BMW готовится к радикальным мерам экономии. Решение затронет около 7,7 тысяч сотрудников по всему миру, причём уже в самое ближайшее время. Все подробности – в новости.

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Объявлена стоимость второго автомобиля новой марки Jeland

Новая марка Jeland раскрыла стоимость своего второго автомобиля — кроссовера J7. Что именно получит покупатель за эти деньги и что имеется в топовой версии? Все подробности по комплектациям – тут.

Названы самые популярные среди россиян б/у автомобили

Вторичный рынок в России демонстрирует стабильность: второй месяц подряд продажи «бэушек» превышают полмиллиона единиц. В рейтинге лидируют Kia Rio и Hyundai Solaris. Кто ещё вошёл в топ-10 самых популярных подержанных автомобилей и какие бренды доминируют на вторичке? Узнайте все детали по ссылке.

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Сечин предложил Путину беспрецедентные меры для спасения топливного рынка

Как стало известно, в конце мая глава компании «Роснефть» Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложениями по стабилизации внутреннего топливного рынка. Список мер состоит из нескольких пунктов. Все подробности – в нашей публикации.

Автомобилистов предупредили об опасности популярных таблеток-присадок для экономии бензина

В России больше не будут выпускать автомобили Solaris

Выпуск автомобилей Solaris на заводе в Санкт-Петербурге окончательно прекращён из-за исчерпания складских запасов машинокомплектов Hyundai. Причём, как выяснилось, последний экземпляр сошёл с конвейера еще в конце прошлого года. О том, что будет выпускать бывшее предприятие Hyundai – читайте здесь.

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Что ждет водителей с 1 июля: ГИБДД выступила с важным заявлением

Госавтоинспекция России опровергла слухи об ужесточении штрафов с 1 июля, назвав информацию о новых санкциях фейком. Правила и штрафы остаются прежними, поэтому водителям не стоит опасаться внезапных изменений. Узнать детали официального заявления вы можете по ссылке.

Кроме того, на прошедшей неделе мы рассказали о неожиданном последствии проверки шумности автомобиля сотрудниками ГИБДД, модернизации бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге, росте поставок автомобилей из Китая в Россию, историческом рекорде по сумме автокредитов и отказе Госдумы от повышения выплат по европротоколу.