На выходных ГИБДД усилит контроль на дорогах: что грозит водителям?

В последние выходные июня в России пройдут массовые рейды.

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В предстоящие выходные, 27-29 июня, по всей территории России будут организованы масштабные рейды ГИБДД. Эти мероприятия призваны повысить уровень безопасности на дорогах и предотвратить возможные аварии.

Ключевой задачей данных проверок является выявление автомобилистов, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Усиленные экипажи ДПС будут размещены в различных регионах страны, среди которых Ленинградская, Пензенская, Кировская, Тамбовская, Свердловская, Мурманская, Иркутская области, Красноярский и Пермский края, Республики Карелия, Хакасия. Важно отметить, что это не полный список регионов, так как не во всех регионах ГИБДД анонсирует проведение рейдов.

Во время массовых проверок сотрудники ДПС будут останавливать все подряд автомобили. Основными признаками, по которым инспекторы могут заподозрить водителя в алкогольном опьянении, являются запах алкоголя, сбивчивая речь, неадекватная реакция на вопросы, нарушенная координация движений, покраснение лица, расширенные зрачки

Если алкотестер покажет положительный результат, водитель будет немедленно отстранен от управления автомобилем, а его транспортное средство отправят на штрафстоянку. Кроме того, автомобилиста направят на медицинское освидетельствование. В случае подтверждения результатов, нарушитель лишится водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и получит штраф в размере 45 000 рублей.

«Важно помнить, что отказ от прохождения медицинского освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность», — напомнили в ГИБДД.

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