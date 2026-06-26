Российские автолюбители избавляются от китайских машин

Эксперт отметил массовый выход китайских автомобилей на вторичку.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Китайские автомобили — самые быстрорастущие на вторичном рынке в России. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

За первые пять месяцев 2026 года продажи китайских «бэушек» выросли почти в полтора раза — на 44%. Если в январе-мае прошлого года их реализация была на уровне 93 835 штук, то в нынешнем этот показатель достиг отметки 135 123.

«Столь бурный рост объясним низкой базой и массовым выходом на рынок китайских машин после окончания гарантии (2023–2024 годы выпуска)», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Тем не менее доля «китайцев» на рынке подержанных авто небольшая — всего 5,7%. Для сравнения, японские б/у машины занимают 26,5% продаж, а российские — 25,6%.

Россияне массово переходят на автомобильный «секонд-хенд» из Китая