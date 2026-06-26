В правительстве России заявили о достаточном запасе топлива в стране
Дефицит бензина и дизеля заправкам не грозит.
В России сформированы достаточные объёмы запасов автомобильного топлива для бесперебойного снабжения внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, комментируя текущую ситуацию на заправках в стране.
В более чем 50 регионах страны введены ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Топливо отпускается каждому клиенту в ограниченном объёме – заливать его можно только в бак. Заправка в канистры на большинстве АЗС временно запрещена.
«У нас топлива достаточно на рынке», — приводит слова Новака информационное агентство ТАСС.
По его словам, одна из главных проблем сейчас – это ажиотаж на заправках.
«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно», — отметил вице-премьер.
Ранее на этой неделе вице-премьер на совещании с президентом России Владимиром Путиным назвал ситуацию на внутреннем топливном рынке «непростой, но контролируемой».