В правительстве России заявили о достаточном запасе топлива в стране

Дефицит бензина и дизеля заправкам не грозит.

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В России сформированы достаточные объёмы запасов автомобильного топлива для бесперебойного снабжения внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, комментируя текущую ситуацию на заправках в стране.

В более чем 50 регионах страны введены ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Топливо отпускается каждому клиенту в ограниченном объёме – заливать его можно только в бак. Заправка в канистры на большинстве АЗС временно запрещена.

«У нас топлива достаточно на рынке», — приводит слова Новака информационное агентство ТАСС.

По его словам, одна из главных проблем сейчас – это ажиотаж на заправках.

«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно», — отметил вице-премьер.

Ранее на этой неделе вице-премьер на совещании с президентом России Владимиром Путиным назвал ситуацию на внутреннем топливном рынке «непростой, но контролируемой».

Путину доложили о непростой ситуации с топливом в стране