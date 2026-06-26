Состоялась мировая премьера Hyundai Elantra восьмого поколения: что нового и интересного?

Корейский седан стал больше, «умнее» и технологичнее.

© Hyundai

В Южной Корее на выставке Busan Mobility Show-2026 состоялась мировая премьера нового седана Hyundai Elantra. Это не рестайлинг, а модель нового, восьмого по счёту поколения.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на новый Elantra — смелый и динамичный дизайн в фирменной стилистике Hyundai «Art of Steel». Седан получил рубленые формы кузова и массивные крылья, придающие ему брутальности, а также фирменную H-образную оптику спереди и сзади, которая визуально делает автомобиль шире и ниже.

Кстати, по габаритам изначально компактный Elantra вплотную приблизился к седанам D-класса: длина — 4765 мм (+55 мм по сравнению с седьмым поколением), ширина — 1855 мм (+30 мм), колёсная база составляет 2750 мм (+30 мм). Не изменилась разве что высота автомобиля, которая по-прежнему равна 1425 мм.

© Hyundai

Классический трёхобъёмный силуэт стал выглядеть строже за счёт длинного капота. Образ дополняют стильные «парящие» зеркала, скрытые дверные ручки и 18-дюймовые колёса с геометрическим рисунком.

У новинки будет два варианта технического оснащения. Базовый — стандартный 2,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий 149 л.с., что на 26 л.с. мощнее, чем у предыдущей версии. Альтернатива — гибрид на базе 1,6-литрового мотора с общей отдачей системы 157 л.с. В дальнейшем в линейке появится и «заряженная» N-версия с более мощным мотором.

Гибридная версия оснащена «умной» системой рекуперации Smart Regenerative Braking 3.0. Машина сама решает, когда лучше всего замедлиться и подзарядить батарею, ориентируясь на камеры и данные навигатора, чтобы водителю приходилось реже нажимать на педаль тормоза. Также есть функция Stay Mode, позволяющая пользоваться климат-контролем и музыкой при заглушенном двигателе.

Салон Hyundai Elantra тоже серьёзно изменился. Центральным элементом передней панели является большой планшет мультимедиа диагональю 14,6 дюйма. Любителей классики наверняка порадует большое количество физических кнопок и «крутилок» для настройки климат-контроля и прочего.

© Hyundai

Однако главной фишкой стала новая система Pleos Connect с искусственным интеллектом Gleo AI. Это не просто голосовой помощник, а полноценный интеллектуальный ассистент, который понимает естественную речь, может строить маршруты, искать информацию и даже поддерживать беседу. Также в списке оснащения — премиальная аудиосистема, встроенная камера и двойная беспроводная зарядка для смартфонов. Прежде эти опции были доступны только во флагманском седане Grandeur.

В продаже Hyundai Elantra восьмой генерации появится в третьем квартале 2026 года — правда, только в Южной Корее. Выход новинки на глобальный рынок запланирован на следующий год. Стоимость пока не объявлена.

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