Volkswagen прокомментировал сообщения об увольнении 100 тысяч сотрудников

По слухам, немецкий автогигант сократит 15% своих работников по всему миру.

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Руководство концерна Volkswagen прокомментировало сообщения о планах по сокращению штата. По информации немецких СМИ, компания, столкнувшаяся с финансовыми трудностями, планирует уволить около 100 тысяч сотрудников по всему миру в течение ближайших нескольких лет. Это составляет примерно 15% от всего персонала.

По словам двух источников, наблюдательный совет компании уже проинформирован о планах. Детальное обсуждение назначено на 9 июля.

«Решение будет принято по итогам внутренних обсуждений. Комментировать что-либо до этого в компании считают преждевременным», — приводит слова представителя концерна новостное агентство Reuters.

В Volkswagen при этом подчеркнули, что и сам концерн, и вся автомобильная отрасль в настоящее время претерпевают масштабную трансформацию.

«Исполнительный совет неоднократно подчёркивал, что наша текущая бизнес-модель в текущих реалиях не работает», — заключили в VW.

По информации из открытых источников, на сегодняшний день штат Volkswagen Group по всему миру насчитывает около 670 тысяч сотрудников.

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