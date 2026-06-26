Казахстан сделал заявление о поставках топлива в Россию

Власти Казахстана ответили на вопрос о помощи российскому топливному рынку.

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На фоне текущей ситуации с бензином и дизельным топливом в стране появились предположения о том, что Россия может наладить поставки автомобильного топлива из-за рубежа. Один из возможных вариантов — импорт из Казахстана. Насколько это реально?

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккуженов рассказал, что власти республики не получали запросов от российской стороны по этому поводу.

«Официальных запросов из Российской Федерации у нас не было», — цитирует слова министра издание Tengrinews.kz.

При этом он отметил, что в случае поступления такого обращения казахстанская сторона будет готова его рассмотреть.

Ранее в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России достаточно запасов топлива. По его словам, дефицит на заправках во многом связан с ажиотажем, из-за которого спрос увеличился на 20-30%.

В правительстве России заявили о достаточном запасе топлива в стране