Российская марка Esteo анонсировала внедорожник с запасом хода 800 км

В продаже Esteo V27 появится в 2026 году.

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Новый российский автобренд Esteo запускает линейку премиальных внедорожников. Первой моделью новой серии станет «рамник» V27, сообщили в пресс-службе марки.

Первый автомобиль Esteo V-серии будет представлять собой локализованную версию китайского iCaur V27, выпускаемого дочерним предприятием Chery. Внедорожник оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа (REEV) и на одном баке/заряде преодолевает 800 км, на одной электротяге можно проехать до 200 км.

В Esteo пока не раскрывают подробности по ДВС и электрической составляющей. Но известно, что оригинал оснащён бензиновым турбодвигателем объёмом 1,5 литра, выступающим в качестве генератора электроэнергии, и двумя электромоторами общей мощностью 455 л. с.

Выпуск Esteo V27 будет налажен на одном из заводов холдинга «АГР», которому принадлежит марка. Дебют модели на рынке запланирован на 2026 год. Информация о сроках старта продаж и дилерской сети будет раскрыта в ближайшее время.

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Расшифровано название нового российского автобренда Esteo