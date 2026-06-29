Россияне пересаживаются на электромобили из-за дефицита бензина
Электрические машины набирают популярность в России?
Спрос на зарядку электромобилей в России вырос на четверть на фоне дефицита топлива. Об этом рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на 2Chargers, платформу для владельцев электромобилей и гибридов.
С 13 по 26 июня число зарядных сессий на электрозаправках выросло на 18% по сравнению с предыдущими двумя неделями. На отдельных ЭЗС количество зарядок и вовсе увеличилось на 24%.
Операторы станций отмечают, что пока не располагают достаточными данными, чтобы напрямую связывать этот скачок с временными ограничениями на продажу бензина. Однако участники рынка фиксируют изменение в поведении водителей: автомобилисты стали чаще использовать электрический режим на гибридах.
Несмотря на рост числа зарядных сессий, говорить о всплеске продаж электромобилей тоже пока преждевременно. Что можно сказать точно: текущая ситуация повлияла на частоту использования уже имеющихся в собственности электрических машин. Тем более по сведениям СберАвто, в большинстве случаев «электричка» — вторая машина в семье.
«О том, повлияла ли ситуация с доступностью топлива на продажи электромобилей, можно будет судить не раньше чем через три недели», — отметил собеседник «Коммерсанта».
Как объяснил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале, в подавляющем большинстве случаев человек впервые покупает электрокар, и на обдумывание и принятие решения нужно время.
Скидка за электричество: какие российские электромобили и гибриды можно купить с господдержкой