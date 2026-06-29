В России кардинально поменяют ограничение скорости на дорогах

Эксперимент стартует уже в 2027 году.

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Минтранс готовит реформу правил дорожного движения (ПДД), в рамках которой будет пересмотрен подход к установке скоростных режимов. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Власти предлагают задавать ограничения скорости индивидуально для каждого участка дороги. Скоростной режим будет зависеть не от общих правил, а от конкретных условий: насколько загружена трасса, каково качество асфальта, есть ли рядом жилые дома или школы, и т.д.

Сейчас базовые скоростные ограничения регламентированы ПДД и государственными стандартами (ГОСТ). Если на дороге нет специальных знаков, действуют следующие стандартные лимиты: до 20 км/ч — во дворах и жилых зонах, до 60 км/ч — в черте населённых пунктов, до 90 км/ч — на загородных трассах, до 110 км/ч — на автомагистралях.

«Удивляет, когда на хороших участках с разметкой и отбойником без видимых на то причин возникают ограничения до 50 или 70 км/ч. В итоге создаётся рваный скоростной режим: на небольшом отрезке пути приходится постоянно тормозить и ускоряться, что отвлекает внимание и вызывает раздражение», — говорит зампред Комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин.

Стоит отметить, что пока не идёт речи о введении соответствующего закона. Сначала, к 2027 году, будут подготовлены методические рекомендации для регионов о том, как правильно устанавливать лимиты на дорогах. Если этот подход окажется успешным, будет утверждён обязательный порядок определения ограничений скорости для всех субъектов РФ.

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