Опубликован список оснащения Changan Deepal S07 для России

Стало известно, что получит российский покупатель нового кроссовера от суббренда Changan.

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В скором времени на российском рынке появится гибридный кроссовер Deepal S07 от китайского концерна Changan. Особенности дизайна и технические характеристики новинки были раскрыты ещё на прошлой неделе, а теперь стали известны подробности о комплектации.

«Вывод Deepal S07 на российский рынок — знаковый шаг для Changan и воплощение глобального инженерного опыта. Мы не просто расширяем линейку — мы открываем новую главу в восприятии гибридных автомобилей в России, где комфорт и безопасность идут рука об руку. S07 станет надёжным спутником для тех, кто ценит каждую поездку и смотрит в будущее с уверенностью», — говорит президент Changan Eurasia Сунь Цзэцзюнь.

В России 4,7-метровый кроссовер будет доступен в единой комплектации «Техно», в которую включены:

Двухцветные диски R20;

Светодиодные фары с анимацией включения и интеллектуальным дальним светом;

Скрытые дверные ручки с бесключевым доступом, безрамочные двери;

Панорамная крыша площадью 1,9 м² с электрической шторкой;

Электропривод двери багажника с дистанционным открытием;

Отделка сидений перфорированной экокожей с контрастной строчкой, мягкая обивка дверей;

Эргономичные кресла: водительское — с электроприводом в 6 направлениях, регулировкой поясничной опоры в 4 направлениях, памятью и функцией «welcome seat»; переднее пассажирское — с электроприводом в 4 направлениях;

Вентиляция и подогрев передних и задних сидений (спинка + подушка);

Поворотный 15,6-дюймовый дисплей Sunflower;

Проекционный дисплей с дополненной реальностью для отображения ключевой информации о движении;

Премиальная акустическая система Sony с 14 динамиками мощностью 350 Вт;

Беспроводная зарядка для смартфона мощностью 40 Вт с охлаждением, 3 порта USB (2 спереди, 1 сзади);

Поддержка Apple CarPlay и Android Auto;

Система Hands Free с функцией шумоподавления;

Дисплей управления климат-контролем для второго ряда.

Системы помощи водителю и безопасность: интеллектуальный круиз-контроль, ассистент движения в пробке (TJA), система удержания в полосе (LKA), экстренное удержание полосы (ELK), предупреждение о смене полосы (LDW), ассистент смены полосы (LCS), мониторинг слепых зон, система автоматического экстренного торможения (AEB), предупреждение о фронтальном столкновении (FCW), система кругового обзора 540° с функцией «прозрачный капот» и видеозаписи, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передние боковые подушки, боковые шторки и другое.

Климат-контроль с фильтром PM2.5 и функцией ионизации воздуха;

Подогрев форсунок стеклоомывателя, обогрев зеркал заднего вида;

Электрорегулировка и складывание зеркал с памятью, автоматическим опусканием при движении задним ходом; Интеллектуальный ключ с дистанционным управлением и бесключевым доступом;

Электронный стояночный тормоз с функцией Autohold;

Система поиска автомобиля на парковке.

Deepal S07 предлагается в пяти цветах экстерьера: белый, серый, чёрный, оранжевый и зелёный. Интерьер предлагается в трёх цветах: чёрный, белый и оранжевый.

Стоимость Deepal S07 пока не объявлена. Но известно, что гарантия на автомобиль составит 5 лет или 150 000 км пробега, на тяговую батарею — 8 лет или 160 000 км пробега. В продаже новинка появится уже в ближайшее время.

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