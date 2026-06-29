BMW X5 рассекретили до премьеры: что в новом кроссовере разозлит фанатов?

Легендарный кроссовер лишился знакового элемента в дизайне кузова.

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В Сеть «утекли» фотографии нового BMW X5. Флагманский кроссовер пятого поколения рассекретили за день до презентации. Утечка показала дизайн кузова и подтвердила информацию, которая вряд ли понравится поклонникам «пятёрки».

Судя по всему, в «шпионский» объектив попала электрическая версия iX5. Кроссовер как две капли воды похож на младший iX3: те же «ноздри» решётки радиатора, аналогичный дизайн бампера и пропорции. Издалека два этих кроссовера можно и перепутать. Чтобы избежать путаницы, «баварцы» придали передку X5 одну отличительную черту — светодиодную букву «X» в фарах.

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Сбоку бросаются в глаза раздутые колёсные арки, которые выглядят скорее как стилистический ход, чем необходимость. Стоит отметить плоские дверные ручки‑«крылышки», которые раньше встречались только на ультраэксклюзивных моделях BMW, таких как SpeedTop и SkyTop.

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Но самое интересное в облике нового X5 — это, конечно, корма. Во-первых, во всю ширину пятой двери красуется сплошная световая полоса, прерываемая только шильдиком BMW. Это тоже отсылка к младшему кроссоверу. Но самое главное — исчезла главная фишка, которая была присуща BMW X5 с самого дебюта в 1999 году. Речь о раздельной двери багажника — верхней подъёмной секции и нижней откидывающейся панели. Теперь это цельная конструкция, как на большинстве современных кроссоверов. Так что культовая модель лишилась части своей идентичности.

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Известно, что под капотом электрической версии кроссовера расположена самая мощная в линейке баварского концерна электроустановка: два мотора, работающие в связке с полным приводом xDrive, выдают 578 л. с. Ёмкость тягового аккумулятора тоже рекордная для немецкого автопроизводителя — 144 кВт⋅ч. Будет в линейке и версия с водородной силовой установкой. Остались в гамме бензиновая, дизельная и гибридная модификации.

Официальная премьера BMW iX5 состоится во вторник, 30 июня. В продаже автомобиль появится уже осенью этого года.

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