2ГИС запатентовал «умный» сервис для мониторинга улиц

Сервис работает даже без спутникового сигнала.

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​​Крупнейший российский картографический оператор 2ГИС получил патент на свой новый сервис 2ГИС «Ситискан». Это высокотехнологичный инструмент для полной оцифровки городской среды, рассказали в пресс-службе компании.

Система с помощью компьютерного зрения распознаёт всё, что видно с дороги:

дорожные знаки и светофоры;

ямы, люки и трещины в асфальте;

вывески, надписи и мусор;

опоры освещения, шлагбаумы и другие элементы инфраструктуры.

Для сбора данных не нужно вручную осматривать каждый объект. Достаточно установить камеру (обычную мобильную или панорамную на 360° на автомобиле) и проехать по маршруту. Алгоритмы сервиса автоматически анализируют видеопоток, вычисляют расстояние до объектов и наносят их на карту с точными геокоординатами.

© 2ГИС

Все собранные данные визуализируются в сервисе геоаналитики 2ГИС Про. Это позволяет, например, сравнить два заезда по одной и той же улице и наглядно увидеть: стало ли больше ям, появились ли новые вывески. Такая аналитика помогает городским службам прогнозировать ремонты, а бизнесу — контролировать подрядчиков.

Ключевое преимущество — работа даже при нестабильном спутниковом сигнале благодаря собственной технологии Radar API. Данные легко выгружаются через API в любые сторонние системы (BI, ERP) без сложной разработки.

«Ситискан» работает на собственной картографической платформе 2ГИС и точных данных. Это снижает риски при закупках и закрывает требования по импортозамещению. При этом сервис решает уникальные задачи: точная работа там, где сигнал нестабилен или возникают помехи», — пояснила Дарья Маркова, руководитель B2B-продуктов 2ГИС.

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