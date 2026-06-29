2ГИС запатентовал «умный» сервис для мониторинга улиц
Сервис работает даже без спутникового сигнала.
Крупнейший российский картографический оператор 2ГИС получил патент на свой новый сервис 2ГИС «Ситискан». Это высокотехнологичный инструмент для полной оцифровки городской среды, рассказали в пресс-службе компании.
Система с помощью компьютерного зрения распознаёт всё, что видно с дороги:
- дорожные знаки и светофоры;
- ямы, люки и трещины в асфальте;
- вывески, надписи и мусор;
- опоры освещения, шлагбаумы и другие элементы инфраструктуры.
Для сбора данных не нужно вручную осматривать каждый объект. Достаточно установить камеру (обычную мобильную или панорамную на 360° на автомобиле) и проехать по маршруту. Алгоритмы сервиса автоматически анализируют видеопоток, вычисляют расстояние до объектов и наносят их на карту с точными геокоординатами.
Все собранные данные визуализируются в сервисе геоаналитики 2ГИС Про. Это позволяет, например, сравнить два заезда по одной и той же улице и наглядно увидеть: стало ли больше ям, появились ли новые вывески. Такая аналитика помогает городским службам прогнозировать ремонты, а бизнесу — контролировать подрядчиков.
Ключевое преимущество — работа даже при нестабильном спутниковом сигнале благодаря собственной технологии Radar API. Данные легко выгружаются через API в любые сторонние системы (BI, ERP) без сложной разработки.
«Ситискан» работает на собственной картографической платформе 2ГИС и точных данных. Это снижает риски при закупках и закрывает требования по импортозамещению. При этом сервис решает уникальные задачи: точная работа там, где сигнал нестабилен или возникают помехи», — пояснила Дарья Маркова, руководитель B2B-продуктов 2ГИС.
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