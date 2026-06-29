Проверка ФАС обрушила цены на бензин на московских заправках
Удивительная динамика стоимости бензина и дизеля на столичных АЗС.
Проверка Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении нескольких сетей автозаправок в Москве дала результат. Попавшие под расследование операторы снизили цены, и это сказалось на всём топливном рынке в столице.
Как следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА), за последнюю неделю, с 22 по 29 июня, подешевели все марки бензина. И если премиальный АИ-100 стал доступнее на 37 копеек, то АИ-92 и АИ-95 потеряли в цене сразу 79 копеек. Аналогичным образом подешевело и дизтопливо — на 74 копейки.
Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 22 по 29 июня:
- АИ-92: -79 копеек, с 66,14 до 65,35 рубля;
- АИ-95: -79 копеек, с 73,01 до 72,22 рубля;
- АИ-100: -37 копеек, с 98,94 до 98,57 рубля;
- ДТ: -74 копейки, с 80,15 до 79,41 рубля.
Об изменении цен на бензин и дизельное топливо по всей стране станет известно в среду, 1 июля, когда Росстат опубликует свой еженедельный отчёт.
Проверяем наличие бензина на заправках: 8 безопасных сервисов и приложений