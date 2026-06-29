Средний срок автокредита в России достиг максимума за последние 2,5 года

Названы топ-15 российских регионов по среднему сроку автокредитов в мае 2026 года.

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Срок автокредитов на новые и подержанные автомобили в России достиг максимального значения с начала 2024 года. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам мая.

В мае 2026 года средний срок автокредитования составил 5,9 лет, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (5,08 лет). По сравнению с апрелем (5,8 года) рост составил 2,6%.

Наибольший средний срок автокредитов в регионах России был зафиксирован в Краснодарском крае (6,6 лет), Ставропольском крае (6,5 лет), Волгоградской области и Пермском крае (по 6,3 лет), а также в Ростовской области (6,3 лет).

Топ-15 регионов по среднему сроку автокредитов в России в мае 2026 года:

Краснодарский край — 6,65 лет (19,5% относительно мая 2025 года) Ставропольский край — 6,59 лет (23,2%) Волгоградская область — 6,34 лет (15,3%) Пермский край — 6,34 лет (17,6%) Ростовская область — 6,30 лет (19,4%) Красноярский край — 6,28 лет (18,2%) Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 6,28 лет (12,2%) Оренбургская область — 6,27 лет (17,0%) Челябинская область — 6,24 лет (19,3%) Республика Башкортостан — 6,22 лет (15,7%) Удмуртская Республика — 6,22 лет (18,0%) Чувашская Республика — 6,21 лет (25,8%) Саратовская область — 6,18 лет (19,1%) Новосибирская область — 6,18 лет (13,3%) Омская область — 6,11 лет (12,6%)

Наименьшие показатели были отмечены в Москве (5,2 лет), Санкт-Петербурге (5,4 лет) и Московской области (5,4 лет).

Чтобы самостоятельно оценить, как автокредит при среднем сроке 6,6 лет может отразиться на вашем семейном бюджете, воспользуйтесь калькулятором нашего партнера. Он поможет наглядно рассчитать ежемесячный платёж с учётом стоимости автомобиля – нового или с пробегом.

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