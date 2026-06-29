Средний срок автокредита в России достиг максимума за последние 2,5 года
Названы топ-15 российских регионов по среднему сроку автокредитов в мае 2026 года.
Срок автокредитов на новые и подержанные автомобили в России достиг максимального значения с начала 2024 года. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам мая.
В мае 2026 года средний срок автокредитования составил 5,9 лет, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (5,08 лет). По сравнению с апрелем (5,8 года) рост составил 2,6%.
Наибольший средний срок автокредитов в регионах России был зафиксирован в Краснодарском крае (6,6 лет), Ставропольском крае (6,5 лет), Волгоградской области и Пермском крае (по 6,3 лет), а также в Ростовской области (6,3 лет).
Топ-15 регионов по среднему сроку автокредитов в России в мае 2026 года:
- Краснодарский край — 6,65 лет (19,5% относительно мая 2025 года)
- Ставропольский край — 6,59 лет (23,2%)
- Волгоградская область — 6,34 лет (15,3%)
- Пермский край — 6,34 лет (17,6%)
- Ростовская область — 6,30 лет (19,4%)
- Красноярский край — 6,28 лет (18,2%)
- Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 6,28 лет (12,2%)
- Оренбургская область — 6,27 лет (17,0%)
- Челябинская область — 6,24 лет (19,3%)
- Республика Башкортостан — 6,22 лет (15,7%)
- Удмуртская Республика — 6,22 лет (18,0%)
- Чувашская Республика — 6,21 лет (25,8%)
- Саратовская область — 6,18 лет (19,1%)
- Новосибирская область — 6,18 лет (13,3%)
- Омская область — 6,11 лет (12,6%)
Наименьшие показатели были отмечены в Москве (5,2 лет), Санкт-Петербурге (5,4 лет) и Московской области (5,4 лет).
Чтобы самостоятельно оценить, как автокредит при среднем сроке 6,6 лет может отразиться на вашем семейном бюджете, воспользуйтесь калькулятором нашего партнера. Он поможет наглядно рассчитать ежемесячный платёж с учётом стоимости автомобиля – нового или с пробегом.
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