Российским АЗС могут разрешить продажу топлива, запрещенного в 2013 году

Послабление будет действовать в течение ближайших 12 месяцев.

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Правительство России прорабатывает меры по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Одним из вариантов является временное разрешение на производство автомобильного бензина и дизельного топлива экологического класса «Евро-2», сообщает «Коммерсантъ».

Ключевое отличие «Евро-2» от действующего стандарта «Евро-5» заключается в более высоком содержании серы (до 500 мг/кг против 10 мг/кг) и бензола. Продажа такого топлива в России была запрещена в 2013 году.

Эксперты отмечают, что послабление требований позволит нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) использовать компоненты, не требующие глубокой переработки, что должно увеличить объёмы выпуска топлива. По оценкам, эта технология позволит повысить производство бензина на сотни тысяч тонн в месяц.

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Однако выпуск топлива с пониженными экологическими характеристиками несёт в себе риски для автовладельцев.

«Для большой части современных автомобилей использование топлива класса «Евро-2» может быть небезопасным», — отметил в разговоре с «Коммерсантом» директор по коммуникациям исследовательской компании NEFT Research Дмитрий Прокофьев.

Соответствующий проект постановления может быть принят сроком до июля 2027 года. Документ также предусматривает разрешение на выпуск топлива классов «Евро-3» и «Евро-4».

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