Крупный автоконцерн уволил сотрудника из-за кражи печенья стоимостью 150 рублей

Уволенный работник заставил компанию пожалеет о своём решении.

© Ford Kentucky Truck Plant

На заводе концерна Ford в американском штате Кентукки разгорелся скандал. Сотрудника с 11-летним стажем уволили за якобы украденное печенье стоимостью два доллара, хотя он его оплатил.

Как сообщает Carscoops, всё началось с обычной покупки в заводской столовой. Курт Кромм, который зарабатывал около $200 000 в год, решил перекусить шоколадным печеньем за $1,95 (150 рублей). Первый платёжный терминал выдал ошибку, поэтому он тут же оплатил покупку на соседнем.

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Спустя неделю его вызвали к начальству и обвинили в краже, показав запись с камер. Мужчину, который в свои 60 лет работал по 60 часов в неделю, немедленно уволили по «политике нулевой терпимости».

«Я потратил в столовой $1200 за прошлый год. Зачем мне воровать печенье?» — недоумевает Кромм.

Он предоставил банковскую выписку, где было видно списание $1,95. И только после этого Ford признал ошибку. Но было поздно: униженный рабочий нашёл новую работу с зарплатой ещё выше — $52,51 в час плюс бонус $10 в час против $48 в час в Ford.

Оказалось, что терминалы в заводской столовой часто глючат, и Кромм — не первый, кого уволили по ложному обвинению в краже продукта. Так, например, другой сотрудник лишился работы из-за «кражи» бутылки газировки за два доллара. Но Кромм, как ни странно, оказался единственным, кто не смирился с обвинением и доказал свою невиновность.

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