Расшифровано название нового российского автобренда Jeland

Раскрыт смысл наименования марки.

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В каждой букве названия нового автобренда Jeland зашифрованы его главные атрибуты, а само оно образовано из трёх слов. Об этом рассказали в пресс-службе «АГР Холдинга», которому принадлежит новая марка.

О запуске Jeland было объявлено в феврале 2026 года. Эта марка — одна из четырёх в активе «АГР» наряду с Tenet, Tenet Plus и Esteo.

«В названии Jeland зашифрованы главные атрибуты бренда: Journey (путешествие), Emotions (эмоции) и Land (твоя территория)», — рассказали в пресс-службе «АГР».

Модельный ряд Jeland будет включать в себя кроссоверы с дизайном, сочетающим футуристичный стиль с внедорожным характером. Производство автомобилей будет налажено на одном из заводов «АГР».

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