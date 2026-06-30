АвтоВАЗ подтвердил дату выпуска новой «Нивы»

Стало известно, когда обновлённая классическая «Нива» поступит в серийное производство.

© АВТОВАЗ

Российский автоконцерн АвтоВАЗ анонсировал дату старта производства новой версии Lada Niva Legend. Модернизированный внедорожник встанет на конвейер уже через несколько недель.

«20 июля АвтоВАЗ откроет новую главу истории: в серию выйдет обновлённая Lada Niva Legend», — сказано в сообщении Телеграм-канала тольяттинского концерна.

Запуск производства новой классической «Нивы» будет приурочен к 60-летнему юбилею со дня основания АвтоВАЗа, который как раз будет отмечаться 20 июля.

В рамках глубокой модернизации внедорожник получил более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей. Главные изменения — 1,8-литровый 8-клапанный двигатель с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом и модернизированная передняя подвеска.

Кроме того, автомобиль впервые получил фронтальную подушку безопасности водителя и элементы кузова из оцинкованной стали для повышения долговечности.

Стоимость Lada Niva Legend будет объявлена позднее.

АвтоВАЗ показал на ПМЭФ-2026 новую Lada Niva Legend