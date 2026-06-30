АвтоВАЗ подтвердил дату выпуска новой «Нивы»
Стало известно, когда обновлённая классическая «Нива» поступит в серийное производство.
Российский автоконцерн АвтоВАЗ анонсировал дату старта производства новой версии Lada Niva Legend. Модернизированный внедорожник встанет на конвейер уже через несколько недель.
«20 июля АвтоВАЗ откроет новую главу истории: в серию выйдет обновлённая Lada Niva Legend», — сказано в сообщении Телеграм-канала тольяттинского концерна.
Запуск производства новой классической «Нивы» будет приурочен к 60-летнему юбилею со дня основания АвтоВАЗа, который как раз будет отмечаться 20 июля.
В рамках глубокой модернизации внедорожник получил более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей. Главные изменения — 1,8-литровый 8-клапанный двигатель с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом и модернизированная передняя подвеска.
Кроме того, автомобиль впервые получил фронтальную подушку безопасности водителя и элементы кузова из оцинкованной стали для повышения долговечности.
Стоимость Lada Niva Legend будет объявлена позднее.