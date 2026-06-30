$77.7588.65

Объём выданных автокредитов в России вырос на четверть

Иван Беликов

Топ-10 регионов по объёму выдачи автокредитов.

Объём выданных автокредитов в России вырос на четверть
© Александр Иванов/РИА Новости

Рынок автокредитования в России восстанавливается после спада в 2025 году. За первые пять месяцев года объём выданных банками займов на покупку авто увеличился на 25,6%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если в январе-мае прошлого года было выдано автокредитов на сумму 462,0 млрд рублей, то за аналогичный период 2026-го — 580,5 млрд рублей.

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах был отмечен в Москве (57,2 млрд рублей), Московской области (44,4 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (33,1 млрд рублей).

Топ-10 регионов в России по объёму выдачи автокредитов в январе-мае 2026 года:

  1. Москва: 57,2 млрд рублей (+37,1% относительно аналогичного периода в 2025 году);
  2. Московская область: 44,4 млрд рублей (+26,7%);
  3. Санкт-Петербург: 33,1 млрд рублей (+33,1%);
  4. Республика Татарстан: 26,8 млрд рублей (+18,9%);
  5. Краснодарский край: 25,0 млрд рублей (+11,6%);
  6. Республика Башкортостан: 18,4 млрд рублей (+17,6%);
  7. Свердловская область: 17,3 млрд рублей (+26,1%);
  8. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО): 17,2 млрд рублей (+18,2%);
  9. Челябинская область: 16,1 млрд рублей (+25,9%);
  10. Ростовская область: 15,3 млрд рублей (+29,0%).

Самую серьезную динамику роста объёмов выданных автокредитов продемонстрировали Москва (+37,1%), Воронежская область (+36,1%), Санкт-Петербург (+33,1%), а также Ростовская (+29,0%) и Московская (+26,7%) области.

В России установлен исторический рекорд по средней сумме автокредита