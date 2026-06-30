Объём выданных автокредитов в России вырос на четверть

Топ-10 регионов по объёму выдачи автокредитов.

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Рынок автокредитования в России восстанавливается после спада в 2025 году. За первые пять месяцев года объём выданных банками займов на покупку авто увеличился на 25,6%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если в январе-мае прошлого года было выдано автокредитов на сумму 462,0 млрд рублей, то за аналогичный период 2026-го — 580,5 млрд рублей.

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах был отмечен в Москве (57,2 млрд рублей), Московской области (44,4 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (33,1 млрд рублей).

Топ-10 регионов в России по объёму выдачи автокредитов в январе-мае 2026 года:

Москва: 57,2 млрд рублей (+37,1% относительно аналогичного периода в 2025 году); Московская область: 44,4 млрд рублей (+26,7%); Санкт-Петербург: 33,1 млрд рублей (+33,1%); Республика Татарстан: 26,8 млрд рублей (+18,9%); Краснодарский край: 25,0 млрд рублей (+11,6%); Республика Башкортостан: 18,4 млрд рублей (+17,6%); Свердловская область: 17,3 млрд рублей (+26,1%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО): 17,2 млрд рублей (+18,2%); Челябинская область: 16,1 млрд рублей (+25,9%); Ростовская область: 15,3 млрд рублей (+29,0%).

Самую серьезную динамику роста объёмов выданных автокредитов продемонстрировали Москва (+37,1%), Воронежская область (+36,1%), Санкт-Петербург (+33,1%), а также Ростовская (+29,0%) и Московская (+26,7%) области.

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