Объём выданных автокредитов в России вырос на четверть
Топ-10 регионов по объёму выдачи автокредитов.
Рынок автокредитования в России восстанавливается после спада в 2025 году. За первые пять месяцев года объём выданных банками займов на покупку авто увеличился на 25,6%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Если в январе-мае прошлого года было выдано автокредитов на сумму 462,0 млрд рублей, то за аналогичный период 2026-го — 580,5 млрд рублей.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах был отмечен в Москве (57,2 млрд рублей), Московской области (44,4 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (33,1 млрд рублей).
Топ-10 регионов в России по объёму выдачи автокредитов в январе-мае 2026 года:
- Москва: 57,2 млрд рублей (+37,1% относительно аналогичного периода в 2025 году);
- Московская область: 44,4 млрд рублей (+26,7%);
- Санкт-Петербург: 33,1 млрд рублей (+33,1%);
- Республика Татарстан: 26,8 млрд рублей (+18,9%);
- Краснодарский край: 25,0 млрд рублей (+11,6%);
- Республика Башкортостан: 18,4 млрд рублей (+17,6%);
- Свердловская область: 17,3 млрд рублей (+26,1%);
- Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО): 17,2 млрд рублей (+18,2%);
- Челябинская область: 16,1 млрд рублей (+25,9%);
- Ростовская область: 15,3 млрд рублей (+29,0%).
Самую серьезную динамику роста объёмов выданных автокредитов продемонстрировали Москва (+37,1%), Воронежская область (+36,1%), Санкт-Петербург (+33,1%), а также Ростовская (+29,0%) и Московская (+26,7%) области.
В России установлен исторический рекорд по средней сумме автокредита