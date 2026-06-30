Кремль отреагировал на слухи о низкокачественном топливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возвращении на заправки топлива ниже стандарта «Евро-5».

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В Кремле не подтвердили, но и не опровергли информацию о разрешении некоторым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) производить топливо экологического стандарта «Евро-3» и даже «Евро-2», запрещенного для продажи ещё в 2013 году.

В течение последней недели появилось несколько инсайдов о том, что в рамках мер по стабилизации внутреннего топливного рынка может быть введено временное послабление в отношении выпуска бензина и дизтоплива без обязательного соответствия техническим регламентам ЕАЭС.

«Александр Новак, собственно, в ручном режиме, фактически, ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на пресс-колле во вторник, 30 июня.

Вопросы о выпуске топлива «Евро-2» и «Евро-3» он переадресовал зампреду правительства РФ, курирующему ситуацию с топливом:

«Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака».

В конце прошлой недели Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и руководителями ведущих энергетических компаний. Глава государства обсудил меры по стабилизации ситуации с топливом и высказался об очередях на заправках.

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