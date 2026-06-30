Кремль подтвердил переговоры о поставках топлива из других стран

Россия рассматривает возможность импорта топлива.

© Илья Наймушин/РИА Новости

В Кремле подтвердили, что для стабилизации внутреннего топливного рынка Россия рассматривает возможность импорта нефтепродуктов из-за границы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, главная цель этих мер — сбить ажиотажный спрос и стабилизировать ситуацию.

«Если будут достигнуты договорённости по приемлемым ценам, то это будет происходить», — сказал Песков на пресс-колле во вторник, 30 июня.

При этом он не стал называть страны, с которыми идут переговоры по поставкам топлива.

«По понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются», — отметил Песков.

На прошлой неделе Forbes сообщил, что среди вариантов — поставки топлива из Китая и Индии. Между тем власти Казахстана открыто заявили о готовности помочь российскому топливному рынку. Известно, что в настоящее время бензин уже поставляется из Беларуси.

Кремль отреагировал на слухи о низкокачественном топливе