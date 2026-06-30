Страховщики меняют правила выплат по ОСАГО: что нового ждёт автовладельцев с июля

Стоимость ремонта автомобилей по ОСАГО будут считать иначе.

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С 11 июля 2026 года в России начнёт действовать новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей. Именно на эти данные опираются страховые компании при расчёте выплат по ОСАГО.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, нововведения направлены на более точный расчёт стоимости восстановительного ремонта. Ключевые изменения коснутся следующих аспектов справочников средней стоимости запасных частей и материалов:

Стоимость запчастей: при определении средней цены детали больше не будут учитываться цены её дешёвых аналогов. Из расчёта исключаются аналоги, которые на 70% и более дешевле оригинальной запчасти.

при определении средней цены детали больше не будут учитываться цены её дешёвых аналогов. Из расчёта исключаются аналоги, которые на 70% и более дешевле оригинальной запчасти. Расходные материалы: средняя стоимость расходных материалов (краски, лаки, полироли и т. д.) будет определяться по розничным ценам без учёта каких-либо скидок и акций.

средняя стоимость расходных материалов (краски, лаки, полироли и т. д.) будет определяться по розничным ценам без учёта каких-либо скидок и акций. Детали одноразового использования: страховщики будут обязаны включать в стоимость ремонта расходы на одноразовые детали (уплотнители, клипсы, наклейки, малярная лента) в полном объёме. В настоящее время действует лимит — не более 2% от общей стоимости заменяемых запчастей, чего часто не хватает для покрытия реальных затрат.

Ожидается, что в результате этих законодательных изменений средняя страховая выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10%. Это должно привести к более справедливому возмещению ущерба для автовладельцев и полному покрытию расходов на ремонт.

Выплаты по ОСАГО увеличатся в четыре раза, но есть нюанс