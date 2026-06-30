В России стартовали продажи новой версии пикапа GWM Poer

Что изменилось и сколько стоит новая модификация популярного пикапа?

© GWM

Компания Great Wall Motor объявила о запуске продаж новой версии пикапа Poer в России. Теперь модель доступна не только с классическим «автоматом», но и с механической коробкой передач (МКПП).

Покупателям доступны два варианта двигателя:

бензиновый турбомотор 2.0T (218 л.с.);

дизельный двигатель 2.0D (163 л.с.).

Как отмечают в российском представительстве марки, главное преимущество версии с МКПП — внедорожный потенциал. В паре с «механикой» работает система подключаемого полного привода Part-Time, дополненная понижающей передачей и блокировкой заднего межколёсного дифференциала. Такая конфигурация превращает пикап в настоящего трудягу, способного справиться с бездорожьем или буксировать прицеп массой до 2250 кг при собственной грузоподъёмности в 975 кг.

Версия пикапа с МКПП получила слегка изменённую внешность, чтобы отличаться от автоматических собратьев. Главные отличия — новая решётка радиатора с крупным серебристым логотипом и отказ от хрома в пользу чёрных матовых элементов, что делает машину визуально брутальнее и практичнее.

© GWM

Салон также был адаптирован под новую трансмиссию: интерьер выполнен в лаконичном стиле с классической аналоговой приборной панелью, которую легко читать. Центральная консоль переработана: рядом с рычагом КПП появились удобные подстаканники, а селектор режимов полного привода теперь имеет круглую форму. Для пассажиров второго ряда предусмотрены полноценные подголовники на всех трёх сиденьях.

Новая версия GWM Poer предлагается исключительно в комплектации «Комфорт». Оснащение достаточно богатое:

Сиденья с отделкой экокожей;

Климат-контроль;

Круиз-контроль;

Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой;

Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма;

Камера заднего вида;

Система курсовой устойчивости;

Фронтальные подушки безопасности;

Зимний пакет: обогрев передних сидений, рулевого колеса, зеркал заднего вида, зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя и заднего стекла.

Первые автомобили уже поступили в официальную дилерскую сеть Haval City. Стоимость — от 3 449 000 рублей.

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