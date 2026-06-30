В России стартовали продажи новой версии пикапа GWM Poer
Что изменилось и сколько стоит новая модификация популярного пикапа?
Компания Great Wall Motor объявила о запуске продаж новой версии пикапа Poer в России. Теперь модель доступна не только с классическим «автоматом», но и с механической коробкой передач (МКПП).
Покупателям доступны два варианта двигателя:
- бензиновый турбомотор 2.0T (218 л.с.);
- дизельный двигатель 2.0D (163 л.с.).
Как отмечают в российском представительстве марки, главное преимущество версии с МКПП — внедорожный потенциал. В паре с «механикой» работает система подключаемого полного привода Part-Time, дополненная понижающей передачей и блокировкой заднего межколёсного дифференциала. Такая конфигурация превращает пикап в настоящего трудягу, способного справиться с бездорожьем или буксировать прицеп массой до 2250 кг при собственной грузоподъёмности в 975 кг.
Версия пикапа с МКПП получила слегка изменённую внешность, чтобы отличаться от автоматических собратьев. Главные отличия — новая решётка радиатора с крупным серебристым логотипом и отказ от хрома в пользу чёрных матовых элементов, что делает машину визуально брутальнее и практичнее.
Салон также был адаптирован под новую трансмиссию: интерьер выполнен в лаконичном стиле с классической аналоговой приборной панелью, которую легко читать. Центральная консоль переработана: рядом с рычагом КПП появились удобные подстаканники, а селектор режимов полного привода теперь имеет круглую форму. Для пассажиров второго ряда предусмотрены полноценные подголовники на всех трёх сиденьях.
Новая версия GWM Poer предлагается исключительно в комплектации «Комфорт». Оснащение достаточно богатое:
- Сиденья с отделкой экокожей;
- Климат-контроль;
- Круиз-контроль;
- Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой;
- Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма;
- Камера заднего вида;
- Система курсовой устойчивости;
- Фронтальные подушки безопасности;
- Зимний пакет: обогрев передних сидений, рулевого колеса, зеркал заднего вида, зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя и заднего стекла.
Первые автомобили уже поступили в официальную дилерскую сеть Haval City. Стоимость — от 3 449 000 рублей.
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