Цены на бензин засекретят? Росстат выступил с заявлением

В Росстате прокомментировали информацию о запрете публикации цен на топливо.

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) выступила с официальным заявлением на фоне публикаций в западной прессе. Некоторые зарубежные источники утверждают, что правительство России решило закрыть статистику цен на бензин, которая публикуется еженедельно.

В частности, такую информацию во вторник, 30 июня, распространило информационное агентство Reuters. Решение будто бы принято на фоне текущей ситуации на внутреннем топливном рынке.

«Все данные будут и далее публиковаться в полном объеме в соответствующих разделах на сайте Росстата и в Единой межведомственной информационно-статистической системе», — сказано в официальном заявлении Росстата.

Как выяснил «Рамблер/авто», каких-либо изменений в Федеральном плане статистических работ действительно нет. На сайте Росстата опубликована редакция документа от 27 апреля, которая содержит пункт, обязывающий ведомство публиковать информацию о потребительских ценах на нефтепродукты.

Согласно анонсу, ближайшая публикация об изменении цен на бензин и дизель за неделю запланирована на 1 июля.

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