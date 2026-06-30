Принято важное решение для спасения российского топливного рынка

Завозить топливо из Беларуси, Казахстана и других соседних стран будет проще и дешевле.

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил нулевые ввозные пошлины на автомобильное топливо. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте торгового блока.

Это решение означает, что в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении не будет действовать 5-процентная ввозная пошлина на топливо. Это сделает закупки в странах ЕАЭС более выгодными.

«Действие установленных ранее нулевых ставок закончилось 30 июня 2026 года. Поступившие инициативы ряда стран об их продлении оперативно отработаны и приведены к единому знаменателю. Обнуление ставок продлено еще на один год», – прокомментировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Продление нулевой пошлины на импорт топлива особенно актуально для российского рынка, учитывая текущую ситуацию. Тем более во вторник, 30 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о переговорах по поставкам бензина из других стран. Он не стал называть страны, но ещё на прошлой неделе в Казахстане заявили о готовности экспортировать топливо в Россию.

Казахстан сделал заявление о поставках топлива в Россию