Белорусский бензин в России подорожал практически вдвое

Ценник на белорусское топливо на бирже вырос в 1,8 раза.

© Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В условиях высокого спроса и нехватки топлива в некоторых регионах России стоимость белорусского бензина, поставляемого в страну, значительно возросла, передаёт «Коммерсантъ».

За неделю биржевые цены на бензин АИ-92, производимый на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Белоруссии, увеличились на 6% — до 127 тысяч рублей за тонну. А с начала мая ценник на белорусское топливо на торгах вырос почти в 1,8 раза.

Отмечается, что в целом за период с 1 по 26 июня 2026 года продажи белорусского бензина на торгах составили 79,38 тысячи тонн, что значительно превышает показатели прошлого года. Автомобильное топливо другой марки, поставляемое из соседнего государства – АИ-100 – было реализовано в объёме 240 тонн по цене 135 тысяч рублей за тонну.

Белоруссия – одно из немногих экспортных направлений бензина в Россию. Но, как отмечают эксперты, существенно изменить ситуацию на российском рынке эти поставки не способны.

«По оценкам участника рынка, два белорусских НПЗ теоретически способны обеспечить топливом Московский регион, но их мощности ограничены, поэтому потенциал поставок для всей страны небольшой», – пишет «Коммерсантъ».

Накануне, 30 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идут переговоры о ввозе топлива из других стран.

Принято важное решение для спасения российского топливного рынка