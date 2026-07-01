В России будут выпускать рестайлинговую Omoda С5
Кроссовер получит другое название.
Новый российский автобренд Jeland расширяет свою модельную линейку и запускает C серию. «Первенцем» в новой гамме станет городской фастбэк-кроссовер Jeland C5.
Новинка представляет собой локализованную версию рестайлингового Omoda C5, дебютировавшего на российском рынке в 2025 году. Выпуск автомобиля будет налажен на одном из заводов «АГР холдинга», которому принадлежит бренд Jeland.
Под капотом Jeland C5 установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., который работает в паре с роботизированной трансмиссией DCT с двумя сцеплениями. Покупателям будут доступны версии как с передним, так и с полным приводом.
Подробностей по комплектациям пока нет, но известно, что в оснащение войдут:
- Стильные литые диски диаметром 17 или 18 дюймов в зависимости от комплектации;
- Центральный экран мультимедийной системы диагональю от 12,3 до 15,6 дюйма с мощным 8-ядерным процессором;
- Беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт с функцией охлаждения и интуитивное голосовое управление;
- Фронтальные и боковые подушки безопасности;
- Система панорамного обзора 540°;
- Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и ассистент движения в пробках;
- Двухзонный климат-контроль;
- Зимний пакет: обогрев руля, лобового и заднего стёкол, боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя и сидений первого и второго рядов.
Презентация прототипа новой модели состоится в рамках молодёжного фестиваля VK Fest на площадках Москвы (18-19 июля) и Санкт-Петербурга (3-4 августа).
Новые грани старой знакомой: обзор и тест-драйв рестайлинговой Omoda С5