В России стартовали продажи новой версии кроссовера Tenet T8

Раньше в линейке флагмана Tenet T8 была только семиместная версия.

© Tenet

Российский автомобильный бренд Tenet официально объявил о расширении линейки своего флагманского кроссовера. На рынок выходит новая пятиместная модификация Tenet T8. Стоимость новинки в базовой комплектации «Актив» начинается от 2 999 000 рублей.

Как рассказали в представительстве бренда, новая версия стала ответом на запросы владельцев и потенциальных клиентов. Главным преимуществом модели являются просторный салон и вместительное багажное отделение, объём которого варьируется от 889 до 1930 литров.

Под капотом кроссовера установлен турбированный двигатель объёмом 1,6 литра, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Автомобиль имеет переднеприводную компоновку. Снижение массы на 144 кг положительно сказалось на топливной экономичности: расход в смешанном цикле составляет 7,7 л/100 км, а на трассе — всего 6,3 л/100 км. Двигатель рассчитан на бензин с октановым числом не ниже АИ-92.

© Jeland

Одной из ключевых особенностей Tenet T8 стал голосовой помощник, активируемый кнопкой на руле или командой «Привет, Tenet». Система позволяет управлять климат-контролем, обогревом сидений, окнами и мультимедиа, не отвлекаясь от дороги.

Для удобства владельцев предусмотрена современная система телематики. Через мобильное приложение можно дистанционно запускать двигатель, включать подогрев или вентиляцию сидений, настраивать климат-контроль и находить автомобиль на парковке. Также доступны данные о давлении в шинах, пробеге и запасе хода.

В список базового оснащения входят:

медиасистема с 15,6-дюймовым экраном;

бортовой компьютер (10,3 дюйма);

двухзонный климат-контроль;

аудиосистема с 8 динамиками;

система панорамного обзора 540°;

6 подушек безопасности;

электрическая регулировка сидений (6 направлений);

бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой;

18-дюймовые легкосплавные диски.

Имеется полный зимний пакет: подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Кроме того, для пятиместной версии официально одобрено использование тягово-сцепного устройства для буксировки прицепа массой до 750 кг.

Кроссовер доступен в четырёх цветах кузова: глубокий чёрный, искрящийся белый, технологичный серый и изумрудный зелёный.

Производство Tenet T8 организовано на заводе холдинга «АГР» в Калуге. Автомобиль создан с учётом российских дорожных и климатических условий: кузов и скрытые полости проходят обработку воском, а днище защищено антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.

Суммарный период технической поддержки составляет 5 лет или 150 000 км пробега (3 года заводской гарантии + 2 года дополнительной поддержки).

Если вы задумались о покупке Tenet T8, то можете оценить финансовую нагрузку с помощью калькулятора автокредита нашего партнера. Он поможет рассчитать примерный ежемесячный платёж, исходя из стоимости выбранной вами комплектации и срока кредитования.

Вместо Volkswagen: обзор и тест-драйв нового Tenet T8