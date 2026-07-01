Вице-премьер России сделал заявление по ситуации с топливом

Зампред правительства РФ назвал главную проблему топливного рынка страны.

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В России нет дефицита бензина и дизельного топлива, и внутренний рынок полностью обеспечен. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

«В целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом», — приводит слова Новака информационное агентство ТАСС.

По словам вице-премьера, нехватка горючего наблюдается лишь на отдельных заправках, и связано это с проблемами доставки.

«Случаются дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются», — сказал вице-премьер РФ.

На совещании в конце прошлой недели президент России Владимир Путин заявил, что на внутренний топливный рынок поступили ранее накопленные резервы. При этом запасы всё равно остаются практически на уровне прошлогодних — 1,7 миллиона тонн.

Путин сообщил о мерах по борьбе с дефицитом бензина