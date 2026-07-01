Россиян призвали не драматизировать ситуацию с топливом

Глава Совфеда Валентина Матвиенко советует сохранять спокойствие на фоне ситуации с автомобильным топливом.

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Ситуация с обеспечением топливом в России действительно непростая, однако правительство и профильные ведомства принимают все необходимые меры для стабилизации. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, вопрос находится на личном контроле руководства страны. Президент Владимир Путин в прошлое воскресенье провёл специальное совещание, посвящённое обеспечению бензином, керосином и дизелем. В понедельник Матвиенко обсудила эту тему на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Действительно, ситуация непростая, нелегкая… Мы выйдем из этой сложной ситуации. Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — сказала Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации.

Глава Совфеда отметила, что рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Александра Новака в ежедневном режиме принимает меры по исправлению ситуации.

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