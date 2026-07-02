Россияне стали активнее покупать автомобили Lada

Спрос на Granta, Vesta, Largus, Iskra и другие моделей АвтоВАЗа вырос почти на 15%.

Российские автолюбители купили 30 600 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей марки Lada. Об этом при подведении итогов продаж в июне 2026 года сообщил АвтоВАЗ.

По сравнению с первым месяцем лета прошлого года спрос на машины тольяттинского концерна вырос на 14,3%. А относительно предыдущего месяца продажи увеличились на 11,5%.

Бестселлером в линейке Lada остаётся Granta: в июне было продано 11 505 единиц, что практически соответствует уровню прошлого года и на 5% выше мая 2026-го. Vesta разошлась тиражом 6053 экземпляра (+3,2% к июню 2025-го и +17,5% к маю 2026-го), а реализация Iskra достигла 3359 машин — плюс 20,6% по сравнению с маем.

Семейство внедорожников Niva тоже демонстрирует уверенный рост: Niva Travel продана в количестве 3594 штук (+20,6% год к году и +7,7% к маю), Niva Legend — 2759 единиц (+13,1% и +12,7% соответственно).

В сегменте Largus пассажирских версий продано 2413 штук (+34,1% к маю), коммерческих фургонов — 510 единиц (+4,9% к маю).

За первое полугодие 2026 года общий объём продаж Lada составил 154 143 автомобиля. Рыночная доля марки составила 24,4%.

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