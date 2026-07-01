АвтоВАЗ оснастил Lada Vesta новыми опциями

Одна из функций будет доступна в базовой версии.

© АВТОВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ начал выпуск обновлённой версии Lada Vesta, которая стала заметно комфортнее и технологичнее. Автомобиль получил автоматическую климатическую систему и фирменную телематику Lada Connect Старт, рассказали в пресс-службе компании.

Климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру, получая данные от трёх датчиков. Установка откалибрована так, чтобы подстройка микроклимата была плавной и незаметной для пассажиров.

Управление осуществляется с помощью вращающихся рукояток на панели, а все показатели дублируются на 10-дюймовом экране штатной мультимедийной системы. Все основные компоненты климатической установки произведены российскими предприятиями.

© АВТОВАЗ

Одновременно с климат-контролем Vesta получила систему Lada Connect Старт. Установив приложение «Мир Lada», владелец получает доступ к широкому набору дистанционных функций:

отслеживание местоположения автомобиля;

контроль уровня топлива, температуры двигателя и заряда аккумулятора;

проверка статуса дверей, багажника и капота (открыты или закрыты);

дистанционный запуск и остановка двигателя.

Особенно актуальны эти функции для семей, где автомобилем пользуются несколько человек.

Система Lada Connect Старт вошла в число базовых опций «Весты» и применяется во всех комплектациях. Ранее все варианты оснащения получили функцию дистанционного запуска двигателя и бесключевой доступ.

Информация о ценах и точном времени старта продаж новой версии будет объявлена дополнительно.

Хотя стоимость обновлённой Lada Vesta пока не анонсирована, вы можете оценить свои финансовые возможности уже сейчас. Воспользуйтесь калькулятором автокредита от наших партнёров, чтобы рассчитать примерный ежемесячный платёж. Vesta в кузове седан сейчас стоит от 1,55 до 1,78 млн рублей.

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