Дилерская сеть Volga выросла вдвое менее чем за месяц

Возрожденная марка сообщила о расширении своей дилерской сети.

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Легендарный автобренд «Волга», возрождённый в 2026 году, развивает географию своего присутствия. О том, как с момента запуска продаж расширилась дилерская сеть, рассказали в пресс-службе марки.

Старт продаж автомобилей Volga состоялся 19 июня. И если тогда представительство бренда насчитывало 25 автосалонов в 17 городах, то теперь это 40 шоурумов в 20 городах. К их числу относятся Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград, Воронеж, Уфа, Тюмень и другие.

Линейка марки насчитывает три модели:

Volga K40 — от 2 749 000 рублей;

Volga C50 — от 2 899 000 рублей;

Volga K50 — от 4 199 000 рублей.

Все три автомобиля Volga построены на современной модульной платформе D-класса, адаптированы к российским условиям эксплуатации и уже в базовой комплектации оснащаются зимним пакетом. Гарантия — 5 лет или первые 150 000 километров пробега.

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