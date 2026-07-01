Что происходит с бензином в России: опубликованы данные по ценам
Вторую неделю подряд автомобильное топливо в стране дорожает сверхвысокими темпами, но есть и хорошая новость.
Росстат опубликовал данные по ценам на бензин и дизельное топливо на АЗС по стране с 23 по 29 июня. Ведомство провело мониторинг более чем на 1800 заправках в 280 городах страны.
Средняя стоимость бензина на заправках по стране выросла с 71,20 до 72,38 рубля. Таким образом, недельная прибавка составила 1,18 рубля — это почти в два раза меньше, чем неделей ранее, когда горючее подорожало на 2,09 рубля. Недельный прирост цен на дизельное топливо составил на 1,91 рубля вместо 2,15 рубля в предыдущем отчетном периоде.
Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России со 23 по 29 июня:
- АИ-92: +1,22 рубля, с 67,54 до 68,76 рублей;
- АИ-95: +1,18 рубля, с 73,20 до 74,38 рублей;
- АИ-98 и выше: +0,65 рубля (65 копеек), с 96,51 до 97,15 рублей;
- Дизельное топливо: +1,91 рубля, с 82,93 до 84,84 рублей.
Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:
- 23-29 июня: +1,18 рубля;
- 16–22 июня: +2,09 рубля;
- 9–15 июня: +66 копеек;
- 2–8 июня: +62 копейки;
- 26 мая – 1 июня: +30 копеек;
- 19–25 мая: +23 копейки;
- 12–18 мая: +8 копеек;
- 5–12 мая: +4 копейки;
- 28 апреля — 4 мая: +8 копеек;
- 21–27 апреля: +5 копеек;
- 14–20 апреля: +14 копеек;
- 6–13 апреля: +6 копеек;
- 30 марта — 6 апреля: +12 копеек;
- 23–30 марта: +18 копеек;
- 16–23 марта: +24 копейки;
- 10–16 марта: +16 копеек;
- 2–10 марта: +9 копеек;
- 24 февраля — 2 марта: +4 копейки;
- 16–24 февраля: +17 копеек;
- 10–16 февраля: +6 копеек;
- 3–9 февраля: +14 копеек;
- 27 января — 2 февраля: +18 копеек;
- 20–26 января: без изменений (65,47 рубля);
- 13–19 января: +8 копеек;
- 1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.