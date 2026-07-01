Что происходит с бензином в России: опубликованы данные по ценам

Вторую неделю подряд автомобильное топливо в стране дорожает сверхвысокими темпами, но есть и хорошая новость.

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Росстат опубликовал данные по ценам на бензин и дизельное топливо на АЗС по стране с 23 по 29 июня. Ведомство провело мониторинг более чем на 1800 заправках в 280 городах страны.

Средняя стоимость бензина на заправках по стране выросла с 71,20 до 72,38 рубля. Таким образом, недельная прибавка составила 1,18 рубля — это почти в два раза меньше, чем неделей ранее, когда горючее подорожало на 2,09 рубля. Недельный прирост цен на дизельное топливо составил на 1,91 рубля вместо 2,15 рубля в предыдущем отчетном периоде.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России со 23 по 29 июня:

АИ-92: +1,22 рубля, с 67,54 до 68,76 рублей;

+1,22 рубля, с 67,54 до 68,76 рублей; АИ-95: +1,18 рубля, с 73,20 до 74,38 рублей;

+1,18 рубля, с 73,20 до 74,38 рублей; АИ-98 и выше: +0,65 рубля (65 копеек), с 96,51 до 97,15 рублей;

+0,65 рубля (65 копеек), с 96,51 до 97,15 рублей; Дизельное топливо: +1,91 рубля, с 82,93 до 84,84 рублей.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:

23-29 июня: +1,18 рубля;

16–22 июня: +2,09 рубля;

9–15 июня: +66 копеек;

2–8 июня: +62 копейки;

26 мая – 1 июня: +30 копеек;

19–25 мая: +23 копейки;

12–18 мая: +8 копеек;

5–12 мая: +4 копейки;

28 апреля — 4 мая: +8 копеек;

21–27 апреля: +5 копеек;

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта — 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–10 марта: +9 копеек;

24 февраля — 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января — 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: без изменений (65,47 рубля);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

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