Правительство России утвердило экстренную меру на фоне ситуации с топливом

Постановление будет действовать до конца 2026 года.

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На автозаправочные станции в России в скором времени начнёт поступать топливо «Евро-3». Соответствующее постановление в четверг, 2 июля, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года включительно нефтеперерабатывающим заводам разрешено выпускать бензин с массовой долей серы до 150 мг/кг. Это ключевое отличие «Евро-3» от более высокого экостандарта «Евро-5», при котором данный показатель ограничен на отметке 10 мг/кг.

«Принятое решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объёмы топлива для удовлетворения существующего спроса», — сказано в сообщении пресс-службы правительства РФ.

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Выпускать и реализовывать горючее с заниженным экостандартом смогут не все НПЗ. На послабление могут рассчитывать только:

Опытные переработчики: Компании, которые за последние три года стабильно производили и продавали бензин класса «Евро-5» или прямогонный бензин. При этом эффективность переработки сырья у них должна быть не менее 10%.

Компании, которые за последние три года стабильно производили и продавали бензин класса «Евро-5» или прямогонный бензин. При этом эффективность переработки сырья у них должна быть не менее 10%. Модернизированные предприятия: Компании, которые заключили с Министерством энергетики соглашение о модернизации своих мощностей и имеют право на налоговые льготы.

Компании, которые заключили с Министерством энергетики соглашение о модернизации своих мощностей и имеют право на налоговые льготы. Санкционные заводы: Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые уже находятся под международными санкциями.

В заявлении властей подчёркивается, что бензин «Евро-3» будет предназначен исключительно для внутреннего рынка России. На нём не будет привычной маркировки ЕАЭС, и его нельзя экспортировать в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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