В России стартовали продажи обновлённого Belgee S50

Городской седан обзавёлся новыми опциями.

© Belgee

Белорусский автобренд Belgee объявил об обновлении комплектаций седана S50 на российском рынке. Автомобиль с новым набором оснащения уже поступил в продажу, сообщила пресс-служба марки.

Как и раньше, городской седан Belgee доступен в трёх комплектациях: Актив / Active, Стиль / Style и Престиж / Prestige. Изменились два из трёх вариантов исполнения.

Штатная комплектация Актив осталась прежней и включает аналоговую приборную панель с экраном диагональю 3,5", мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном, механическую регулировку водительского кресла в шести направлениях и переднего пассажирского сиденья — в четырёх. Среди других базовых опций — тканевая обивка сидений, 15-дюймовые диски с декоративными колпаками, галогеновые фары ближнего и дальнего света.

© Belgee

Предмаксимальная комплектация Стиль получила важное дополнение в виде электрообогрева лобового стекла, что расширяет пакет зимних опций, в который уже были включены обогрев сидений, зеркал, руля и форсунок омывателя. Перечень опций также пополнили боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

Наконец, топовое исполнение Престиж получило обогрев заднего ряда сидений, дополнив богатый набор опций, таких как 17-дюймовые диски, люк с электроприводом, отделка экокожей, электрорегулировки водительского кресла, светодиодная подсветка второго ряда и бесконтактное открывание багажника.

Технических изменений нет. Belgee S50 предлагается с безальтернативным атмосферным двигателем мощностью 122 л. с. (152 Н·м). Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,4 литра на 100 км, при этом допускается использование бензина АИ-92.

Стоимость седана Belgee S50 в России — от 1 899 000 рублей. . Перед покупкой нового автомобиля важно рассчитать все расходы. Калькулятор нашего партнера поможет вам предварительно рассчитать размер ежемесячного платежа по автокредиту.

Нюансы восприятия: обзор и тест-драйв нового Belgee S50