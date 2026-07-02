Казахстан назвал условия поставок бензина в Россию

Власти Казахстана рассказали, на каких условиях возможен экспорт топлива на российский рынок.

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В Министерстве энергетики Казахстана официально прокомментировали возможность поставок топлива в Россию. Ведомство подтвердило готовность рассмотреть такой сценарий, но при соблюдении ряда условий.

Экспорт топлива из соседней республики считается одним из вариантов насыщения российского топливного рынка, столкнувшегося с дефицитом бензина и дизельного топлива. По информации источников, до конца лета из Казахстана в Россию могут завезти 50 тысяч тонн АИ-92 и АИ-95.

«В случае поступления официальных обращений от правительства России Казахстан готов рассмотреть возможность реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ) на взаимовыгодных коммерческих условиях», — приводит слова ведомства новостное агентство Интерфакс.

В министерстве при этом подчеркнули, что ключевым фактором для решения о поставках топлива на российский рынок станет наличие свободного ресурсного потенциала.

«Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана», — подчеркнули в Минэнерго.

Сейчас российский рынок снабжается топливом из Беларуси. По итогам торгов на бирже в июне было реализовано около 80 тысяч тонн бензина белорусского производства.

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