Navio показала, как ИИ-водитель справляется со сложными городскими ситуации

В ролике показано, как автономный автомобиль взаимодействует с другими участниками движения, реагирует на нестандартные ситуации и выбирает безопасную траекторию в условиях постоянно меняющейся городской среды.

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Технологическая компания Navio опубликовала видео, демонстрирующее, как её система автономного вождения справляется с реальными дорожными задачами в плотном городском трафике. В ролике запечатлён один из множества ежедневных тестовых выездов, в ходе которых ИИ-водитель успешно решает нестандартные сценарии на дорогах.

Городская среда остаётся главным вызовом для автономного транспорта из-за своей непредсказуемости: постоянные перестроения, ремонтные работы, сложные перекрёстки и разнообразие участников движения. В представленном видео автомобиль Navio в автономном режиме:

объезжает медленно движущегося курьера и машину, остановившуюся с нарушением ПДД;

безопасно встраивается в плотный поток при проезде перекрёстка;

реагирует на позднее перестроение такси и перестраивается на самом перекрёстке для объезда препятствия.

Особое внимание в системе уделено безопасности пешеходов и уязвимых участников движения. ИИ-водитель останавливается перед человеком, пересекающим проезжую часть рядом с переходом, а также перед участком, где по дороге движется велосипед. Автопилот также сохраняет безопасную дистанцию для автомобилей, выезжающих с прилегающих территорий.

В одном из эпизодов автомобиль встречается с препятствием, которое невозможно объехать без пересечения линии разметки. ИИ-водитель передаёт запрос телеоператору, и после дистанционного подтверждения система самостоятельно выполняет манёвр объезда, контролируя траекторию. Это часть многоуровневой модели безопасности для нестандартных ситуаций.

«Город невозможно свести к набору заранее известных сценариев. Каждый километр маршрута — это новые вводные, на которые ИИ-водитель должен реагировать так же уверенно, как человек. Ежедневные проезды в плотном трафике помогают нам на практике отслеживать развитие навыков и создавать стабильную и безопасную технологию», — отметил Павел Савинков, технический директор Navio.

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