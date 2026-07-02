Россиян предупредили об опасности сервисов по поиску бензина

Минэнерго России рассказало, чем опасны ресурсы для проверки наличия бензина на заправках.

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На фоне текущей ситуации с топливом в России резко выросло количество сайтов и приложений, которые показывают наличие бензина на заправках. Идея на первый взгляд отличная, тем более данные вносят сами водители в реальном времени. Но не спешите доверять этим картам, предупреждает Минэнерго.

Как отмечает ведомство, во-первых, информация на этих ресурсах часто не соответствует действительности. Данные могут быть устаревшими или просто выдуманными. И самое главное, регистрация на этих ресурсах опасна: пользователь рискует передать мошенникам свои контакты и личные данные.

«Подобные ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Анализ сведений, размещённых сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции с данными о наличии топлива на заправках», — предупредили автомобилистов в Минэнерго.

Отметим, что это уже не первое предупреждение, адресованное водителям на фоне ситуации на заправках. В конце июня «Лаборатория Касперского» рассказала, что под видом приложения для поиска бензина на заправках мошенники распространяют шпионское ПО для Android.

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