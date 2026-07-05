Заявление Путина по топливу, бум электромобилей в России и новые ограничения скорости. Главное за неделю

Президент России Владимир Путин впервые высказался о ситуации с бензином на заправках по стране, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) принял жизненно важное решение для российского топливного рынка, власти подумывают о разрешении на продажу «Евро-2», страховщики между тем поменяли правила подсчёта выплат по ОСАГО, Минтранс готов пересмотреть ограничение скорости на дорогах — эти и другие события в подборке главных новостей прошедшей недели…

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Путин высказался об очередях на заправках

Главная тема в российской автоиндустрии на прошедшей неделе — это, конечно, сложная ситуация с топливом. Об очередях на автозаправочных станциях (АЗС) высказался уже даже президент России Владимир Путин. Источники сообщили о планах по возвращению бензина «Евро-2» на заправки, а выпуск и продажа «Евро-3» уже официально одобрены правительством. Цены на горючее в Москве и большинстве других регионов продолжают расти стремительными темпами, причём так, что Росстату пришлось опровергать слухи о закрытии публичной информации. Между тем глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию, а вице-премьер Александр Новак заявил, что главная проблема не в дефиците топлива. Наконец, в Госдуме предложили меры по решению проблемы очередей на заправках.

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Россияне пересаживаются на электромобили из-за дефицита бензина

Дефицит бензина спровоцировал резкий рост интереса к электромобилям и гибридам. За последние две недели число зарядных сессий на российских ЭЗС увеличилось на 18–24%. Правда, пока это касается тех, у кого уже был в гараже автомобиль на батарейках. О спросе на новые и подержанные электрические машины эксперты говорить пока не спешат, и вот почему.

АвтоВАЗ оснастил Lada Vesta новыми опциями

Одна из самых популярных моделей АвтоВАЗа — Lada Vesta — получила важное технологическое обновление. Теперь даже в базовой комплектации доступны для покупателей климат-контроль и телематическая система «Lada Connect Старт», позволяющая управлять автомобилем со смартфона. Вся информация про новые опции — в материале.

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Крупный автоконцерн уволил сотрудника из-за кражи печенья стоимостью 150 рублей

Громкая история за рубежом: Ford уволил сотрудника с 11-летним стажем. Поводом стала будто бы кража печенья стоимостью два доллара. Мужчина не смирился с обвинением и заставил руководство автогиганта пожалеть о своём решении. Почему он оказался невиновен и чем именно закончилась эта история? Узнайте по ссылке.

Страховщики меняют правила выплат по ОСАГО: что нового ждёт автовладельцев с июля

Расчёт выплат по ОСАГО будет производиться по-новому. Из подсчёта стоимости восстановительного ремонта убраны самые дешёвые аналоги запчастей, и, наоборот, в методику включён учёт полной стоимости расходников. Что это значит для автовладельцев? Объясняем тут.

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Принято важное решение для спасения российского топливного рынка

Российский топливный рынок получил дополнительную возможность для импорта бензина и дизеля из соседних стран. ЕАЭС ещё на год продлил обнуление ввозных пошлин. Но кто выступит поставщиком? В Казахстане дали понять, что пока не получали официального обращения от российских властей. Беларусь уже поставляет бензин в Россию. Но, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговоры с потенциальными импортёрами идут.

Дилерская сеть Volga выросла вдвое менее чем за месяц

Легендарная советская и российская марка «Волга» стремительно осваивается на рынке после возвращения спустя 15 лет. Дилерская сеть компании выросла вдвое всего за 12 дней с момента запуска продаж, охватив 20 городов. Автомобили Volga, построенные на современной платформе D-класса, можно приобрести в уже 40 шоурумах по всей стране.

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В России кардинально поменяют ограничение скорости на дорогах

Власти готовят кардинальную реформу скоростного режима на дорогах. Уже скоро знаки со стандартным ограничением скорости «60» и «90» могут уйти в прошлое. Минтранс предлагает ввести более гибкую систему установки лимитов. Все подробности — в заметке.

Продажи новых автомобилей в России в июне взлетели на 26,4%

Непростая ситуация с топливом в стране не ударила по спросу на автомобили. Продажи новых машин в июне перешагнули отметку в 100 тысяч единиц и оказались одними из самых высоких за всё первое полугодие 2026 года. Все цифры — здесь. Хотя эксперты настроены весьма осторожно и избегают прогнозов на вторую половину этого года.

Ещё на прошедшей неделе мы рассказали о том, что средний срок автокредита в России достиг максимума с начала 2024 года, расшифровали название нового автобренда Jeland, сообщили о запусках продаж седана Belgee S50 с расширенным набором опций и электрокроссовера GAC Hyptec HT, а также раскрыли подробности о первом автомобиле Tenet Plus.