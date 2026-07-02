В России начались продажи GAC Hyptec HT: цена, характеристики и опции

Премиальный электрокроссовер из Китая поступил в продажу.

© GAC

Китайский концерн GAC выводит на российский рынок свой новый флагман — электрический кроссовер Hyptec HT. Модель стоимостью от 5 999 000 рублей уже доступна для покупки.

Как рассказали в российском офисе марки, новинка ориентирована на покупателей, которые выбирают современные электрические автомобили премиального класса с высоким уровнем оснащения.

Дизайн кузова автомобиля сочетает спортивные пропорции и технологичные решения. Внимание привлекают светодиодная головная оптика «Звездный свет» (Starlight) и задние фонари «Шесть звезд» (Six-Star). Автомобиль щеголяет безрамочным дизайном дверей и скрытыми дверными ручками, а 19-дюймовые колесные диски с шинами 245/55 R19 добавляют агрессии внешнему виду машины.

Габариты весьма внушительные: длина — 4935 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1700 мм. Колесная база в 2935 мм обеспечивает запас пространства для пассажиров, а объём багажного отделения составляет солидные 538 литров.

Салон GAC Hyptec HT отделан кожей Наппа и искусственной замшей. Передние сиденья оснащены полным набором регулировок, а также функциями обогрева, вентиляции и массажа. Для переднего пассажира предусмотрена оттоманка с электроприводом. Пассажирам второго ряда тоже не придётся скучать: для них есть складной столик, опора для ног и возможность откинуть спинку до 143 градусов.

Акустический комфорт на высоте: на первом и втором рядах установлены звукоизолирующие стекла, а за звук отвечает премиальная аудиосистема с 21 динамиком и поддержкой формата Dolby Atmos 7.1.2. Для полного погружения динамики встроены даже в подголовник водительского сиденья.

Для российского рынка модель доступна в единственной богатой комплектации. В неё входят панорамная крыша, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и огромный мультимедийный экран диагональю 14,6 дюйма с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

Hyptec HT оснащён электрической силовой установкой с задним приводом. Максимальная мощность электромотора составляет 245 л.с. (180 кВт), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды.

В автомобиле используется литий-железо-фосфатная батарея (LFP) ёмкостью 68,8 кВт·ч. Запас хода составляет до 510 километров по циклу NEDC. Система быстрой зарядки (до 180 кВт) позволяет пополнить батарею с 10% до 80% всего за 23 минуты, а с 30% до 80% — за 15 минут.

Система безопасности включает полный набор современных электронных помощников: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе движения, контроль слепых зон, камеры кругового обзора, передние и задние датчики парковки.

На старте продаж GAC Hyptec HT будет доступен в трёх цветах кузова (белый, чёрный, серебристый) и двух вариантах интерьера — тёмном и терракотовом.

Безусловно, покупка любого автомобиля — нового или подержанного — требует тщательного обдумывания. И помочь принять решение вам может калькулятор автокредита от нашего партнёра, с помощью которого вы можете рассчитать ежемесячный платёж в зависимости от стоимости машины и срока кредита.

От Lada Azimut до «Волги»: какие автоновинки ждать в России в 2026 году