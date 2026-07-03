Продажи новых автомобилей в России в июне взлетели на 26,4%

Вышел российский рынок в плюс и по итогам первого полугодия 2026 года.

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Спрос на новые автомобили в России четвертый месяц подряд превышает отметку в 100 тысяч штук. Об этом свидетельствуют данные за июнь, опубликованные Минпромторгом РФ в пятницу, 3 июля.

За первый месяц лета 2026 года было продано 127 607 автомобилей всех категорий. Это на 5,3% больше, чем месяцем ранее, и на 26,4% превышает показатель июня прошлого года, когда объём реализации составил 100 919 единиц.

Стоит отметить, что июньский показатель — второй по величине с начала текущего года. Больше машин было продано только в апреле — 131 314 штук.

Продажи автомобилей по сегментам в июне 2026 года:

Легковые автомобили — 115 762 единицы (+29,3% относительно июня 2025 года).

— 115 762 единицы (+29,3% относительно июня 2025 года). Легкие коммерческие автомобили — 6 969 (–2,4%).

— 6 969 (–2,4%). Грузовики — 4 079 (+14,7%).

— 4 079 (+14,7%). Автобусы — 797 единиц (+20,2%).

Суммарно за первые шесть месяцев 2026 года в России продано 679 821 авто всех сегментов. Это на 12% больше показателя аналогичного периода прошлого года (607 197 машин). По легковым автомобилям прирост оказался ещё выше: с 526 441 до 610 344 штук — на 15%.

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